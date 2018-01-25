Перед бегством Януковича в Россию Добкин предоставил ему транспорт в Харькове - свидетель

Вечером 23 февраля 2014 года Виктор Янукович в Крыму встречался с секретарем СНБО Андреем Клюевым, министром внутренних дел Виталием Захарченко, главой СБУ Александром Якименко и начальником Генштаба ВСУ Юрием Ильиным.

Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева рассказал экс-охранник Януковича, передает "Громадське".

Читайте такжеСуд по делу о госизмене Януковича допрашивает Парубия (видео)

В ночь с 21 на 22 февраля 2014 Янукович на двух вертолетах в сопровождении охраны из Межигорья вылетел в Харьков, они приехали в Харьковскую облгосадминистрацию, где их встретил Михаил Добкин, который и предоставил им транспорт для дальнейшего передвижения.

Как сообщал УНИАН, 18 января на допросе во время судебного заседания по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича свидетель, сотрудник УГО Виктор Резниченко рассказал об обстоятельствах бегства Януковича из Киева через Харьков в Крым.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.