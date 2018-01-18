Сотрудник УГО в суде рассказал, как Янукович бежал из Киева через Харьков в Крым

На допросе во время судебного заседания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича свидетель - сотрудник УГО Виктор Резниченко - рассказал об обстоятельствах побега Януковича из Киева через Харьков в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие показания он дал на заседании суда.

По словам Резниченко, 21 февраля 2014 года днем Янукович находился в администрации президента в Киеве, около 17 часов он поехал в резиденцию Межигорье, примерно в 22 часа свидетель услышал по радиосвязи, что Янукович вылетел двумя вертолетами из Межигорья в неизвестном направлении.

Также свидетель добавил, что через несколько часов после этого он получил распоряжение от своего руководства выехать в составе передовой группы в Харьков.

По словам Резниченко, сотрудники УГО, включительно с ним, несколькими автомобилями поехали в Харьков разными группами, и договорились встретиться на 110-м километре трассы Киев-Харьков. В 10 часов утра 22 февраля сотрудники УГО из Киева прибыли в Харьков в резиденцию, где уже находился Янукович. В тот же день после обеда Янукович поехал в аэропорт Харькова. В аэропорту его уже ждали два вертолета, в один из них сел Янукович и несколько охранников. Во второй сел начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь, свидетель и еще несколько сотрудников УГО. Вертолеты полетели в неизвестном на тот момент для свидетеля направлении. Через час полета экипажу и пассажирам вертолета, в котором находился свидетель, диспетчер "Украэроруха" сообщил, что вертолеты должны вернуться в Харьков по команде Александра Турчинова (22.02.2014-27.11.2014 - председатель Верховной Рады, 23.02.2014-07.06.2014 - и.о. президента). Диспетчеру ответили, что для возвращения в Харьков не хватит топлива, и было принято решение приземлиться в аэропорту Донецка. Через 5 минут после приземления в Донецке начальник службы безопасности президента дал команду загружаться в два самолета, которые стояли на аэродроме неподалеку. В самолет "Фалькон" сел Янукович и руководитель его службы безопасности Кобзарь, в другой самолет - сотрудники госохраны. Самолеты не успели вылететь, как к ним подошли представители Госпогранслужбы, которые сообщили через экипаж, что вылет запрещен из-за не оформления некоторых документов. После этого все пассажиры обоих самолетов покинули воздушные суда, Янукович пересел в автомобиль и уехал в неизвестном на то время свидетелю направлении. Несколько позже свидетель с вещами Януковича приехал в какой-то дом в Донецке, где уже находился Янукович. Через несколько часов автомобиль с Януковичем и автомобили сопровождения отправились в направлении Крыма. Во время движения неподалеку от Бердянска автомобили остановились у поля. По команде начальника охраны Януковича сотрудники УГО вместе с Януковичем пошли в поле, и туда же приземлились два вертолета Ми-8 без бортовых номеров с советскими звездами на борту. Свидетель Резниченко предполагает, что это были вертолеты Российской Федерации. "Пилоты мне не известны, они были в спецснаряжении, но без наков различия на униформе. Я так думаю, что это были пилоты Российской Федерации", - сказал он. Резниченко добавил, что все это происходило в ночь на 23 февраля. Сопровождающие Януковича поднялись на борт этих вертолетов, и через некоторое время, примерно через час, вертолеты приземлились в неизвестном на то время для свидетеля месте. Это было летное поле аэродрома. Куда делся Янукович, летевший вторым вертолетом, свидетель не видел. Резниченко с коллегами переночевали в вагончиках на летном поле, утром 23 февраля оттуда их забрал автомобиль и подвез к самолету Ан-25, в котором уже сидел Янукович, несколько сотрудников госохраны, знакомых свидетелю, и группа вооруженных людей, которых свидетель не знал. После этого самолет взлетел, и через час снова приземлился по техническим причинам на неизвестном аэродроме. Пассажирам было сказано, что самолет дальше лететь не может, пассажиры покинули самолет. На аэродроме свидетель увидел автомобиль аэропортового обслуживания с надписью "Анапа", поэтому он сделал предположение, что это происходило в городе Анапа Российской Федерации. Затем прибыл другой Ан-26, в который все, в том числе и Янукович, пересели. Через некоторое время самолет совершил еще одну посадку на неизвестном аэродроме, где он увидел российских военных и российские военные транспортные средства. Янукович и сопровождающие сели на эти транспортные средства и уехали в неизвестном направлении. Через некоторое время свидетель понял, что он находится в Крыму. Приехали на базу отдыха в Ялте. Резниченко предполагает, что это была база отдыха, принадлежащая Российской Федерации. Это было примерно в 18 часов 23 февраля, примерно в 22 часа от руководителя службы безопасности президента поступила команда срочно собраться, после чего все поехали на российских военных автомобилях в Севастополь. В Казачьей бухте Севастополя автомобили заехали на территорию российской воинской части. Там руководитель службы безопасности Януковича Кобзарь собрал всех на плацу, к сотрудникам УГО подошел Янукович и предложил тем, кто желает, ехать с ним дальше, не сказав, куда именно ехать.

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Свидетель и еще несколько сотрудников УГО отказались ехать с Януковичем. Кобзарь сказал Януковичу, что он должен написать отказ от охраны УГО, и это он сделал. Часть сотрудников УГО решили поехать с Януковичем дальше, свидетель назвал их фамилии. Где находятся бывшие его коллеги, он сейчас не знает. После этого те, кто остались, оставили свое оружие в управлении госохраны Крыма, и 24 февраля утром отправились в Киев.

Куда уехал Янукович, свидетелю не известно, поскольку в последний раз он видел на плацу воинской части в Крыму.

Резниченко также рассказал об обстоятельствах якобы обстрела кортежа Януковича. Он отметил, что сам лично не был свидетелем обстрела автомобиля, однако знает об обстреле со слов своего бывшего коллеги. "Мне лично не известно о фактах угрозы жизни Януковича, также как и о планировании нападения на него. Фактов нападения на него в течение 21-23 февраля не было. Но когда передовая группа выехала в Харьков из Киева, и когда мы встретились на 110-м километре трассы, Дмитрий Иванцов (сотрудник УГО) сообщил нам, что при выезде из Киева на одном из блокпостов его автомобиль был обстрелян. Пуля пробила водительскую дверь машины и застряла в табельном пистолете "Глок", который находился в кобуре на левой стороне. Иванцов показывал нам поврежденный магазин пистолета, и я видел автомобиль с пробитой дверцей", - сказал Резниченко. Он также добавил, что Януковича в этой машине не было, там был, кроме водителя, еще один сотрудник УГО. Также Резниченко подчеркнул, что обстрелянный автомобиль ехал отдельно, не в кортеже. Кроме того, он добавил, что Иванцов на своей машине не сопровождал кортеж Януковича, который поехал другой дорогой. И еще добавил, что в этом автомобиле Янукович вообще никогда не ездил. Он подытожил, что факт выстрела по автомобилю Иванцова нельзя считать попыткой покушения на Януковича, скорее всего, по автомобилю выстрелили, потому что он не остановился на блокпосту при выезде из Киева.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 г. коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.