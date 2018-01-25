В Николаеве суд арестовал депутата горсовета от "Оппоблока" с залогом более миллиона гривень

Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1 млн 57 тыс. грн депутату Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Игорю Копейке.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 25 января. Защита Копейки, которого подозревают в даче взятки прокурору, намерена обжаловать указанное постановление суда.

Как сообщал УНИАН, 16 января генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что в Николаеве по подозрению в хищении бюджетных средств правоохранители задержали членов преступной организации во главе с заместителем председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорем Копейкой.

По его словам, эта преступная организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств.

«В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тысяч гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно уведомил об этом свое руководство», - добавил он. По словам Луценко, на настоящее время задержаны пять участников преступной группы.