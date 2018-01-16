В Николаеве задержали преступную группировку во главе с депутатом от "Оппоблока" - Луценко

В понедельник вечером, 15 января, в Николаеве задержаны несколько чиновников и заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок" в городском совете Игорь Копейка по подозрению в хищении бюджетных средств.

Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.

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"Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.М. при участии своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.

По словам Луценко, члены задержанной организации систематически в течение 2016-2017 годов осуществляли хищение бюджетных средств.

"В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тысяч гривень сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство", - написал генпрокурор.

"В настоящее время задержаны 5 участников преступной группы. Пусть приснится им мультик", - подытожил Луценко.