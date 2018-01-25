Россия будет искать местонахождение "Джавелинов" в Украине - экс-командующий армии США в Европе

"Джавелины" в руках украинцев способны изменить то, как российские военные воспринимают конфликт на востоке Украины и заставить их пересмотреть свое поведение. Об этом в ходе брифинга Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) заявил генерал в отставке Бен Годжес, бывший командующий сухопутных войск США в Европе.

Читайте такжеЭто должна быть сила, которая не позволит заморозить конфликт - генерал США о миротворцах на Донбассе"Не знаю, как украинцы их используют, но убежден, что россияне будут отслеживать местонахождение "Джавелинов", потому что это очень эффективная система, которая может изменить то, как кто-то воспринимает ситуацию.... Отныне россияне будут знать, что Украина имеет "Джавелины". Это, я считаю, заставит русских, сепаратистов пересмотреть их действия", - сказал Годжес, передает Голос Америки.

Американский военный также подчеркнул, что присутствие в украинском арсенале "Джавелинов" может заставить противника отказаться от тактики захвата небольших кусков украинской территории в благоприятные моменты.

Как известно, ранее администрация США сообщила о решении одобрить предоставление разрешений на продажу Украине летального вооружения. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов "Джавелин".

"Речь идет не о тысячи единиц. Это очевидно. "Джавелин" - это наилучшая существующая противотанковая система индивидуального использования. Ключевой вопрос состоит в том, как украинцы решат использовать ее. Когда мы предоставляем военную систему другой стране, собственно оружие является частью целостного пакета, который включает подготовку. Это не волшебная палочка, но я считаю "Джавелин" чрезвычайно хорошим оружием", - заявил Годжес.

К тому же, Бен Годжес отметил, что решение США вооружить Украину не вызвало острой реакции в Европе и России, чего опасались обозреватели и предыдущая администрация США.

"Откровенно говоря, я был удивлен отсутствием значительной реакции со стороны России или европейцев на решение США. Для меня это означает, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер очень хорошо поработал, чтобы гарантировать, что это решение не подорвет единство альянса", - сказал Годжес.