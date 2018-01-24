Волкер уверяет, что не будет вести переговоры об Украине с РФ без взаимодействия с Киевом

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заверяет, что не будет вести переговоры об Украине с Российской Федерацией без взаимодействия с украинскими властями.

Как сообщил американский дипломат в микроблоге Twitter, об этом он сказал сегодня в интервью Радио Свобода.

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"США не будут вести переговоры об Украине без Украины", - подчеркнул Волкер.

В этой связи дипломат подчеркнул, что поддерживает тесное взаимодействие с украинской стороной, и в частности с Администрацией президента Украины, Министерством иностранных дел Украины и украинским парламентом. Также Волкер сообщил о взаимодействии с коллегами из Франции и Германии.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.