Климкин назвал провокацией заявление Пескова о якобы непубличных встречах Порошенко и Путина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает провокацией заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое он впоследствии опроверг, о том, что имели место непубличные встречи украинского и российского президентов Петра Порошенко и Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

«Хочу четко сказать, я не знаю о какой-либо непубличной встрече. Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а очень сознательная провокация», - сказал он.

«Такие встречи (Порошенко и Путина - УНИАН) происходят сейчас только во время международных форумов, или в «нормандском формате», или в другом формате», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 21 января в эфире одного из российских телеканалов Песков заявил, что непубличные встречи Путина и Порошенко «имеют место». «Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", - сказал Песков.

В Администрации президента Украины опровергли заявление Пескова и отметили, что Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с Путиным с момента заключения Минских договоренностей.

Впоследствии свое заявление опроверг и сам Песков.