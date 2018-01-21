Песков опроверг свои слова о имевших место встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг свои слова о том, что имели место встречи Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

"Никто ни о каких встречах и не говорил", - заявил Песков.

"В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о встречах российского и украинского президентов, Песков заявил, что непубличные встречи Путина и Порошенко «имеют место».

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», - сказал Песков.

Вместе с тем в пресс-службе Администрации президента Украины опровергли слова Пескова, заявив, что Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с Путиным с момента заключения Минских договоренностей.