С момента "Минска" - никаких контактов: в АП ответили на заявление о непубличных встречах Порошенко и Путина
В Администрации главы Украинского государства опровергли слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о таких встречах.
В Администрации главы Украинского государства опровергли слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о таких встречах.
Президент Украины Петр Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения Минских договоренностей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.
"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - подчеркнули в АП.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что непубличные встречи Путина и Порошенко «имеют место».
«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече российского и украинского президентов.