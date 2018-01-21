Песков заявил, что непубличные встречи Путина и Порошенко "имеют место"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что непубличные встречи глав России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко «имеют место».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о встречах российского и украинского президентов.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», - сказал Песков.

По его словам, Путин проводит огромное количество встреч, контактов, которые не имеют публичного характера.

«Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, - это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также официально не сообщается.

Позже в Администрации главы Украинского государства опровергли слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о таких встречах.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - подчеркнули в АП.