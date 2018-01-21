Эксперт рассказал, когда Украина сможет поднять вопрос о вступлении в Евросоюз

Ранее неоднократно звучали заявления лидеров ЕС о том, что в ближайшей перспективе Украина не сможет стать членом Евросоюза.

Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов на чате в "Главреде".

Он отметил, что к вопросу о членстве в ЕС Украине нужно вернуться через 10 лет — после завершения выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"Тогда будет ясно, смогла ли Украина приблизиться к уровню экономики ЕС, стандартам ЕС, уровню жизни граждан в ЕС", — подчеркнул Суслов.

Он также считает, что распад Евросоюза уже начался и самым ярким примером является выход из ЕС Великобритании.

"В дальнейшем более вероятен постепенный распад Еврозоны, чем Евросоюза. Очень вероятно, что от использования евро в качестве общей валюты, в конце концов, откажется Греция и некоторые другие страны со слабыми экономиками. Не случайно, что Польша и ряд других восточноевропейских стран отказываются вводить евро", — добавил экс-министр экономики.