Европарламент поддержал следующий раунд переговоров по Brexit

Европейский парламент в среду, 13 декабря, поддержал начало следующей фазы переговоров относительно выхода Великобритании из состава ЕС. Как сообщает агентство Reuters, за это решение проголосовали 556 депутатов, против высказались 62 европарламентария, пишет DW.

При этом в Европарламенте подчеркнули, что Великобритания должна "полностью и добросовестно" превратить соглашение о выходе из состава ЕС, достигнутое на прошлой неделе путем тяжелых переговоров с Брюсселем, на финальный договор о выходе.

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Председатель Европарламента Антонио Таяни приветствовал результаты голосования во время заседания в Страсбурге, назвав его "важным шагом вперед", но отметил, что евродепутаты до сих пор обеспокоены вопросом соблюдения после Brexit прав граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании, а также будущим урегулированием статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией.

В свою очередь, глава переговорной группы от Брюсселя в Brexit-переговорах Мишель Барнье отметил, что следующий этап переговоров должен быть сфокусирован на "коротком на определенном" переходном периоде, а также на предварительном обсуждении будущих отношений между Брюсселем и Лондоном. Следующая фаза переговоров, по мнению Барнье, будет не менее сложной, чем предыдущая.

Напомним, 8 декабря Брюссель и Лондон пришли к согласию в переговорах по Brexit, что сделало возможным переход ко второй фазе переговоров. В частности, Великобритания согласилась выполнить свои финансовые обязательства перед ЕС и уплатить в бюджет блока 40-45 миллиардов евро.