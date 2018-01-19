Путин созвал Совбез РФ из-за украинского закона о Донбассе

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами совета безопасности РФ, на котором обсуждался принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса.

«В контексте ситуации на Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу. Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

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В совещании приняли участие, среди прочих, российский премьер Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). В документе признается временная оккупация Россией части территории Украины.

В законе не выписана дата оккупации, но есть ссылки на ранее принятый закон, где такой датой определено 20 февраля 2014 года.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию. Согласно закону, лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации России, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права.

В документе указано, что Украина не несет ответственности за незаконные действия и решения Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.