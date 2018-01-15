После выборов президента Чехии ее политика в отношении Украины не изменится – Перебыйнис

После президентских выборов политика Чехии в отношении Украины не изменится, независимо от их результата.

Такое мнение высказал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис, сообщает Радио Свобода.

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По словам Перебыйниса, внешнюю политику в Чехии определяет преимущественно правительство, а президент имеет больше представительские функции.

«Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, который на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировал свою позицию относительно Украины, относительно поддержки Украины», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, во второй тур президентских выборов в Чехии, который состоится 26-27 января, вышли действующий глава государства Милош Земан, который баллотируется на второй срок, а также бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.