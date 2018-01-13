Выборы в Чехии: во второй тур вышли Земан и Драгош

Во второй тур президентских выборов в Чехии, который состоится 26-27 января, вышли действующий глава государства Милош Земан, баллотирующийся на второй срок, а также бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

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Как сообщает Радио Прага со ссылкой на данные Чешского статистического управления, в выборах приняло участие около 61,79% избирателей.

По результатам подсчета 99% бюллетеней, на счету Земана – 38,59 % голосов, Драгоша – 26,59 %. Оба, согласно правилам, станут участниками второго раунда голосований.

Кандидат Павел Фишер, бывший посол Чешской Республики во Франции, набрал 10,23%, Михал Горачек, бывший владелец лотерейной компании, поэт-песенник, писатель, журналист – 9,18%, Марек Гилшер, врач и специалист по международным отношениям - 8,83%. Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, в Чехии завершился первый тур президентских выборов. В первом раунде голосования президентский пост, кроме Земана и Драгоша, оспаривало еще 7 кандидатов.