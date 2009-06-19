Польский эксперт считает, что Украина имеет полное право выдворить ФСБ

Украинская власть имеет полное право заставить офицеров российской ФСБ, которые работают в составе Черноморского флота РФ, покинуть территорию государства.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН в Польше аналитик из Collegium Civitas Олаф ОСИЦА.

Он назвал суверенным правом каждого государства определять, кто может, а кто не может находиться на ее территории, особенно в случаях, когда это касается вопросов безопасности.

«Если власть решает, что определенные лица, которые находятся на ее территории, наносят вред государственным интересам, то имеет не только право, а обязанность выдворить таких граждан (из страны)», - сказал аналитик и добавил, что лучше было бы решать вопрос пребывания офицеров ФСБ по дипломатическим каналам, не афишируя это дело в средствах массовой информации.

«Когда такие дела «разыгрываются» в свете телекамер, то вопросы начинают функционировать в другом контексте. Не решается проблема, а начинается демонстрация мускулов - кто сильнее», - сказал эксперт.

О.ОСИЦА отметил, что в нынешних условиях Украина намного слабее России, в том числе из-за постоянных политических споров.

По мнению польского эксперта, нынешний конфликт может в очередной раз продемонстрировать слабость Украины, если ей не удастся выдворить офицеров ФСБ из Украины. «Россияне говорят, что они этого не сделают, и что вы нам сделаете? И это наибольшая проблема», - сказал О.ОСИЦА.

В то же время он очень положительно оценил сам факт требования Украины к российской стороне. «До Помаранчевой революции никому в голову бы не пришло ставить вопрос о присутствии определенных лиц», - отметил он.

О.ОСИЦА сказал, что Украине предстоит еще «длинная и тяжелая» работа для того, чтобы россияне начали с ней считаться, и в первую очередь для этого необходима сильная власть.

Как сообщал УНИАН, руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что после 13 декабря все сотрудники ФСБ России на Черноморском флоте РФ должны покинуть территорию Украины.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей НЕСТЕРЕНКО отметил, что офицеры ФСБ находятся в Украине согласно действующим двусторонним условиям.