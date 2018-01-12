Нацсовет предлагает медиа отказаться от артистов, которые выступают в России

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проводит консультации с украинскими медиа относительно возможного введения ограничений для украинских артистов, гастролирующих в России.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил член национального совета Сергей Костинский. По его словам, медиа готовы к санкциям против артистов, но хотят равных возможностей – закон, который бы выполняли все.

«У нас проходят консультации, в том числе с нашими медийщиками, со СМИ. Они говорят, на сегодня мы готовы отказаться от таких артистов, мы готовы изъять их из плей-листа, но мы хотим равных условий. А это может дать только закон, который точно может ограничить: человек работает в стране-агрессоре – мы его не транслируем. То есть со стороны индустрии есть понимание этой проблемы», – сказал Костинский

По его мнению, сейчас информагентства акцентируют внимание на видах ответственности, которые в своем предложении допускает Нацсовет, вместо этого надо провести «профессиональную дискуссию и выработать определенные алгоритмы».

Костинский убежден, что такие ограничения помогут развитию украинских артистов, которые настроены патриотически.

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«Такие действия будут только стимулировать развитие внутреннего рынка и стимулировать тех людей, которые поют на украинском языке, которые дают современный контент, которые не развлекают аудиторию Москвы немножко с советскими вкусами, а которых интересует украинский и европейский рынок», – считает Сергей Костинский.

Ранее стало известно, что вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их уплачивать военный сбор.