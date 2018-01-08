"Экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского арестовали на месяц

Суд в Херсоне частично удовлетворил ходатайство прокуратуры избрать для «экс-министра здравоохранения» подконтрольного Кремлю правительства Крыма Петра Михальчевского меру пресечения в виде ареста на 60 суток, назначив месяц содержания под стражей.

Об этом сообщает «Громадське».

В прокуратуре считают, что факт работы Михальчевского в так называемом «правительстве республики Крым» является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины.

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Кроме того, согласно информации прокуратуры, есть показания свидетелей, что подозреваемый способствовал организации незаконного «референдума» в Крыму в марте 2014 года.

Защита «экс-министра» утверждает, что содержание под стражей - слишком жесткая мера пресечения, поскольку, подзащитный не собирается покидать Украину и хочет доказать свою невиновность. Сам Михальчевский общения с прессой пока избегает, однако заявил, что не считает себя виновным в каких-либо правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Киеве проведен санкционированный обыск во временном жилье Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном Россией полуострове.

Оперативники СБУ изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксёнова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Санкция статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

10 июня 2014 Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский «глава Крыма» Сергей Аксёнов утверждал, что заставил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли «по статье».