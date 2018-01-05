В Киеве задержали экс-"министра" здравоохранения аннексированного Крыма (фото, видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве бывшего «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилище в столице проведен санкционированный обыск.

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Отмечается, что сотрудники Службы установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

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Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. Следственные действия продолжаются.

Ранее суд арестовал чиновника-шпиона из Кабмина на два месяца.