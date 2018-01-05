Задержанный СБУ "экс-министр" из оккупированного Крыма три года спокойно проживал в Киеве - СМИ

Сотрудники СБУ задержали в Киеве первого "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевського. Во время обыска в его квартире был найден российский паспорт и удостоверение министра.

Как говорится в сюжете ТСН, Михальчевський с семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки в спальном районе на левом берегу с видом на древности правого.

По словам консьержки Ларисы Васильевны, постоялец приехал из Крыма три года назад. Сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной. Жил спокойно и не привлекал к себе внимания. Вплоть до сегодняшнего утра.

Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное предводителем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым. В прокуратуре автономии, которая работает на материке, говорят, что следственные действия продолжаются до сих пор.

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Прокуратурой Крыма решается вопрос о вручении подозрения относительно участия в совершении уголовного правонарушения. Михальчевського подозревают в государственной измене, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Самопровозглашенным министром здравоохранения Мехальчевський стал сразу после оккупации, в феврале 2014 года. И с первого дня работы начал направлять крымские больницы к стандартам российской медицины.

Обещал всем крымчанам, которая добровольно поменяют паспорт Украины на российский, бесплатные полисы медицинского страхования. Но обещания так и не выполнил.

Уже летом 2014-го его уволили из-за коррупционного скандала: он заставлял врачей собирать так называемые добровольные взносы. После этого Михальчевський сбежал в Киев.

В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевська делала ультразвуковые исследования в медицинском центре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили. Администратор заведения от комментариев отказался.

К Оксане Михальчевской у следователей вопросов уже почти нет. К концу суток ее обещают отпустить домой. В то же время ее мужу уже сообщили о подозрении в государственной измене. В субботу в Херсонском городском суде ему будут избирать меру пресечения.