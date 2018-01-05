"Экс-министру здравоохранения" Крыма сообщили о подозрении в госизмене

Бывшему так называемому «министру здравоохранения» подконтрольного Кремлю правительства Крыма Петру Михальчевскому официально сообщили о подозрении.

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Об этом Громадскому сообщила пресс-секретарь Прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Михальчевського подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).

Он ознакомился с документом и подписал его в присутствии своего адвоката в Прокуратуре Автономной республики Крым. Далее будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Прокуратуру Михальчевский явился с адвокатом, после того, как сегодня СБУ провела обыски в его киевском доме.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Михальчевского, который непосредственно принимал участие в создании незаконных органов власти на временно оккупированном Россией полуострове.

В рамках уголовного производства по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилье в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.