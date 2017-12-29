В Кремле назвали разочарованием 2017 года "взвешенное состояние" Минских соглашений

В Кремле назвали разочарованием 2017 года «зависшее состояние» Минских соглашений. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеПлотницкого вернут в оккупированный Луганск для работы над "Минском" - СМИ«Вполне может», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать нынешние российско-американские отношения разочарованием года, как и то, что их не удалось выровнять.

«Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся Минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», - добавил Песков.

В тоже время, он не назвал главное достижение 2017 года.

«Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много - это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это и инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным», - сказал он.