РФ хочет освободить себя от роли разжигателя конфликта на Донбассе - миссия США

Российская Федерация своим решением о выходе из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) стремится освободить себя от роли разжигателя конфликта на Донбассе. Об этом заявил сегодня временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ.

Читайте такжеВ ЕС отреагировали на резкое обострение на Донбассе: призвали Россию повлиять на боевиков и возобновить СЦККДипломат заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены объявлением Российской Федерации о выходе из СЦКК.

По его словам, американская миссия также разделяет обеспокоенность относительно отсутствия мира на Донбассе.

"Почему Россия в одностороннем порядке отказалась от механизма, который доказал свою эффективность в проведении переговоров по локальному прекращению огня?", - заявил Кемиен.

"Несмотря на свое ограниченное влияние, Совместный центр по контролю и координации был двусторонним каналом по ведению переговоров о прекращении огня, чтобы позволить рабочим ремонтировать инфраструктуру и оказывать помощь гражданскому населению", - заявил дипломат.

"Вывод, который можно сделать из этого поступка, четкий: Российская Федерация стремится освободить себя от роли разжигателя конфликта, которую она играет в украинском кризисе. Выходя в одностороннем порядке из СЦКК, Россия фактически делает ее неэффективной и подвергает гражданское население и наших наблюдателей ОБСЕ к усилению опасности", - заявил Кемиен.

Также он отметил, что СЦКК ответственна за содействие в обеспечении безопасности и охраны наблюдателей ОБСЕ.

"Мы присоединяемся ко многим другим странам, которые призывают Россию прекратить атаки на востоке Украины и немедленно возобновить работу СЦКК", - сказал дипломат.

"Мы считаем особенно впечатляющим тот факт, что в тот же день, когда Россия вышла из СЦКК, ее силы бомбили Новолуганское ракетами, ранив 8 гражданских и разрушив десятки зданий, школу и детскую площадку. Боевые действия на Донбассе продолжаются усиливаться и достигли аналогичного уровня, который наблюдался в январе и феврале 2017 года", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что со стороны России не наблюдается никакого сигнала, что она и ее ставленники заинтересованы в защите уязвимых объектов инфраструктуры, которые обслуживают потребности гражданского населения по обе стороны линии разграничения.

"Хотя ситуация с безопасностью действительно ужасная, путь для продвижения существует. Минские соглашения, в полном объеме, служат основой для мирного урегулирования на Донбассе. Россия, которая является стороной соглашений, по-прежнему не желает осуществить первые шаги в создании условий для выполнения соглашений. Пока этого не произойдет, конфликт будет продолжаться", - подчеркнул Кемиен.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным.

Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва российских офицеров из СЦКК является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России.

В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».