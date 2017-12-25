Кремль: решение об открытых поставках оружия на оккупированный Донбасс не принято

В Кремле заявили, что решение об открытых поставках оружия на оккупированный Донбасс не принято. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеМаккейн: предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin усилит безопасность«Никаких решений на этот счет не принималось», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН намерена ли РФ в открытую поставлять вооружение на оккупированный Донбасс, в связи с решением США поставить летального оружия Украине.

На уточняющий вопрос УНИАН, разрабатывает ли Москва практические ответные меры на поставки Украине оружия из США, Песков сказал «Не мог бы уточнить. Безусловно, об этом говорилось на высшем уровне – Москве не безразлично судьба нескольких миллионов людей, которые живут в непризнанных республиках».

Он подчеркнул, что к решению США поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, Кремль относится «негативно» и об этом говорил президент РФ.

«Это связано с тем, что весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов, которые получив подобные виды вооружений могут использовать это для разжигания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении республик Донбасса», - сказал он.