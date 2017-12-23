МИД России прокомментировал решение США предоставить Украине оружие: "Вашингтон переступил черту"

Министерство иностранных дел России обвинило США в «разжигании войны» в связи с появлением информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говориться в заявлении МИД России.

Читайте такжеОтпугнуть Россию является лучшим способом остановить ее агрессию – сенатор США об оружии для Украины«История, конечно, неизбежно расставит всё по своим местам. Однако, как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо «примиряющей» роли США в урегулировании конфликта в Украине? Вашингтон пытается представить себя «посредником». Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны», - говорится в документе.

Заявляется, что США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия.

«Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. «Для начала» заговорили о ракетных комплексах «Джавелин». Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными», - заявили в МИД РФ.

При этом российские дипломаты убеждены, что, «сыграв несколько лет назад активную роль в организации государственного переворота в Киеве, нежно пестуя майданную власть, когда она запрещала русский язык и бомбила тех, кто не пожелал встать под бандеровские знамена, сегодня США явно толкают ее на новое кровопролитие».

«К сожалению, призывать американских политиков образумиться - сейчас пустое дело», - говорится в документе.

При этом МИД РФ обвинил США в «русофобии».

Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.