Украина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха"

В Украине успешно провели испытания ракетного комплекса «Ольха». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Петр Порошенко.

Читайте такжеВ Украине необходимо создать производство ракет и боеприпасов - Порошенко"Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха». Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель!" - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2016 советник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что украинские военные провели первый запуск новой ракеты. При этом он отметил, что информация о том, какого типа была эта ракета, засекречена.

В свою очередь военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, это были испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». "Рабочее название комплекса «Ольха». Пуски прошли на полигоне под Одессой - в месте, где такие испытания проводились впервые", - отметил он.