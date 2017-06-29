В Украине испытали новейший ракетный комплекс "Корсар" (фото)

На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". Они проходили в интересах Вооруженных сил Украины, передает КБ "Луч" на своей странице в Facebook.

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"Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения - в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом испытания "Корсара" стала оценка "отлично".

Напомним, что "Луч" воплощает проект по оснащению украинских военных современными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".