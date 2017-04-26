В Украине провели испытания ракетного комплекса "Ольха" (видео)

Состоялся очередной удачный этап испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха". Об этот КБ "Луч" сообщило на своей странице в Facebook.

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Комплекс превосходит "Точку-У" (максимальная дальность поражения 120 км). Отмечается, что все составляющие для производства "Ольхи" — отечественные, включительно с новой системой управления, новым ракетным топливом и новой боевой частью.

"Одна из особенностей — система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов показал видео новых испытаний украинских ракет.