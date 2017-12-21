Депутаты из "Самопомочи" заблокировали трибуну Рады

Депутаты заблокировали трибуну парламента с требованиями принять решение об установлении счетчиков газа в квартирах.

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Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Алена Бабак (фракция "Самопомич") отметила, что 8 млн украинцев, которые сегодня проживают в трех миллионах квартир многоквартирных домах, не имеют установленных газовых счетчиков. Она отметила, что необходимо вернуться к рассмотрению этого вопроса, который ранее не был поддержан парламентом. Парубий пообещал, что парламент вернется к рассмотрению этого вопроса, но после уточнений в бюджет на 2018 год и в Налоговый кодекс.

Депутаты продолжают блокировать трибуну, а докладчики по вопросам повестки дня выступают из своих рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада провалила голосование за проект закона № 5722-д «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа».