Депутат Киевсовета хочет спросить эту власть, в чью пользу она действует

Депутат Киевского городского совета, член депутатской группы Виталия Кличко Владимир БОНДАРЕНКО допускает возможность проведения референдума о недоверии мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам.

"Мы можем до этого дойти совместно. Я думаю, у Михаила БРОДСКОГО есть основания заявлять, что это может произойти в Киеве. Но это будет в январе или когда-то позже, трудно сказать”, - отметил В.БОНДАРЕНКО .

Депутат отметил, что для проведения референдума необходимы “достаточные” основания. “Достаточные основания можно найти... Даже это повышение тарифов (на жилищно-коммунальные услуги) является достаточным основанием для того, чтобы спросить эту власть, в чью пользу она действует”, - сказал он.

Референдум, как отметил В.БОНДАРЕНКО, является сложной системой действий - это скоординированные шаги как Киевского городского совета - как представительского органа киевлян, так и граждан, которые не являются депутатами. “Для того, чтобы референдум провести, нужно, как минимум, иметь решение Киевсовета об этом. Потом какую-то инициативу снизу, которая обеспечила бы сбор 10% голосов всех избирателей Киева для инициирования референдума, а затем корректные ответы комиссий, которые иногда отмораживаются. Территориальная избирательная комиссия должна также определенные шаги совершить”, - объяснил В.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября член фракции БЮТ в Киевсовете М.БРОДСКИЙ сообщил на пресс-конференции, что в середине января фракция БЮТ в Киевсовете будет инициировать проведение референдума о недоверии Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Он выразил сомнение, что удастся собрать 80 голосов депутатов Киесовета на этот счет, однако иначе «шансов у Леонида Михайловича - ноль».

В то же время М.БРОДСКИЙ от имени фракции БЮТ в Киевсовете призвал киевлян 23 ноября утром (состоится очередная сессия) прийти на Крещатик к мэрии и “поддержать честных депутатов, которые считают целесообразной досрочную отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО”.