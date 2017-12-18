"Я тебе не шановный": появились подробности перепалки Саакашвили с полицейским (видео)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подумал, что начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа был в числе тех, кто осуществил попытку задержать его 6-го декабря.

После этого скандальный политик начал оскорблять правоохранителя из Горловки, пережившего плен террористов. Подробности инцидента рассказал сам Приступа, передает "Обозреватель".

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"Я общался с народным депутатом Юрием Деревянко (внефракционный – Ред.). Проблема была в том, что они хотели поставить сцену посреди улицы Крещатик. Это бы заблокировало автомобильное движение, поэтому мы не давали на это согласие. Уже было ночное время. Могла произойти авария. В принципе, мы уже достигли согласия. Но тут появился господин Саакашвили. Он с чего-то взял, что я его задерживал. Я ему ответил: "Если бы я вас задерживал, то вы бы вряд ли вышли с того микроавтобуса (соратники экс-президента отбили его у правоохранителей – Ред.)" – отметил Приступа.

Он допустил, что его слова обидели Саакашвили.

"И он начал говорить, что я в стельку пьяный и так далее", – подытожил Приступа.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили поскандалил с начальником Шевченковского управления полиции Германом Приступой, помешавшим ему это сделать.