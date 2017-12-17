"Мент донецкий": Саакашвили поскандалил с полицейским, помешавшим ему устанавливать сцену на Майдане (видео)

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили, который вчера пытался установить на Майдане сцену, поскандалил с начальником Шевченковского управления полиции Германом Приступой, помешавшим ему это сделать. Видео перепалки политик опубликовал у себя в Facebook.

Саакашвили со своими сторонниками в ночь на 17 декабря перекрывал дорогу возле палаточного городка в центе Киева. У них возникла стычка с полицией, и Саакашвили начал заявлять, что Приступа пьян. Тот в свою очередь предположил, что Саакашвили находится под действием наркотиков, чем сильно разозлил Саакашвили.

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"Я тебе не шановный!", - заявил Саакашвили, обозвав полицейского свиньей.

Позднее в Facebook одиозный политик продолжил высказывать оскорбительные комментарии в сторону полицейского.

"Вот лицо этой власти. В стельку пьяный донецкий полицейский, с характерной фамилией Приступа, бывший глава полиции Горловки, которого почему-то назначили главой полиции Шевченковского района Киева, пытался помешать нам ставить сцену для акции на Крещатике. А еще, между делом, обозвал меня наркоманом, в лучших традициях московской пропаганды. Эй вы там на Банковой, никого кроме донецких ментов для ваших целей не можете найти?", - написал он.

Отметим, что на защиту полицейского сразу встали его коллеги. Так, начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко у себя в Facebook написал, что гордится друдбой с таким полицейским как Приступа и что все его действия во время вчерашних акций были правильными.

"Да, полиция не позволила установить на проезжей части Крещатика сцену для проведения акций, поскольку это мешает движению транспорта. При этом и Приступа, и все полицейские и нацгвардейцы, которые обеспечивали там порядок, достойно проявили себя во время очередной проковации Саакашвили и его группы поддержки", - написал он.

Подобное обращение опубликовал и народный депутат Антон Геращенко, а также советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили рассказал, каких компромиссов не будет в переговорах с властью.