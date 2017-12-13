Адвокат назвал угрозу Януковичу во время Евромайдана подобной ситуации с Чаушеску и Каддафи

Адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждает, что во время Революции достоинства существовала такая же угрозу жизни Януковича, как в свое время румынскому лидеру Чаушеску и ливийскому - Каддафи.

Об этом он заявил на заседании Оболонского райсуда по делу о государственной измене Виктора Януковича.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суд рассматривает доказательства стороны защиты.

Главным образом это видео из выступлений Олега Тягнибока, Виталия Кличко, Юрия Луценко и других тогдашних лидеров оппозиции.

Сердюк утверждает, что они призывали к физической расправе над Януковичем и в конечном итоге организовали свержение его власти, что в свою очередь привело к аннексии Крыма.

В частности Сердюк провел параллели со свержением лидеров Румынии и Ливии. На что судья Владислав Девятко отметил, что в отношении Чаушеску имел место судебный приговор.

«К счастью у нас нет смертной казни, но в отношении Чаушеску было решение суда», - сказал Девятко.

Прокуроры в свою очередь заявили, что продемонстрированные в зале суда видеозаписи не имеют никакого отношения государственной измене Виктора Януковича в целом и в частности не имеют отношения к тому, что он написал письмо Путину о вводе войск в Украину.

В настоящее время в заседании суда объявлен перерыв на 15 минут.