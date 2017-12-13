Заседание суда по делу о госизмене Януковича (онлайн-трансляция)

Очередное заседание коллегии Оболонского районного суда по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича началось с того, что адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил ходатайство об отводе судей.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем ходатайстве об отводе он отметил, что суд находится под политическим давлением.

"Ряд общественно важных обстоятельств, политических, процессуальных дает защите основания полагать, что суд находится под давлением, и поэтому он не может объективно рассматривать это дело из-за политической ситуации", - сказал Сердюк.

После этого коллегия судей пошла в совещательную комнату. Сейчас в суде перерыв на неопределенное время.