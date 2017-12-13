Заседание суда по делу о госизмене Януковича (онлайн-трансляция)
10:50, 13 декабря 2017Политика
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Заседание суда началось с ходатайства адвоката об отводе коллегии судей
Виктор Янукович / REUTERS
Очередное заседание коллегии Оболонского районного суда по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича началось с того, что адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил ходатайство об отводе судей.
Как передает корреспондент УНИАН, в своем ходатайстве об отводе он отметил, что суд находится под политическим давлением.
"Ряд общественно важных обстоятельств, политических, процессуальных дает защите основания полагать, что суд находится под давлением, и поэтому он не может объективно рассматривать это дело из-за политической ситуации", - сказал Сердюк.
После этого коллегия судей пошла в совещательную комнату. Сейчас в суде перерыв на неопределенное время.
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