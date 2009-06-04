Будущая коалиция уже подтягивает защитников к столице?

Из регионов к Киеву подтягиваются автобусы с людьми. Информация об этом поступает в УНИАН из разных источников. В частности, житель села Козин, что в Обуховском районе Киевской области, сообщил по телефону, что, по его наблюдениям, большие автобусы с надписью “Донецк” прибыли к оздоровительному комплексу “Пролисок” в Козине. “Я лично насчитал пять автобусов, которые проехали мимо меня в сторону “Пролиска”, – сказал житель”. По его словам, “все ближайшие точки продажи алкоголя заполнены прибывшими, которые громко ругаются и разговаривают на неместном говоре”.

Информацию о подтягивании людей из регионов подтвердила в прямом эфире программы “Я так думаю” на 5-ом канале народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН. Правда, по ее данным, на трассе Житомир–Киев под столицей стоят семнадцать автобусов из Львова.