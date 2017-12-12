Джемилев: Путин выдал Чийгоза и Умерова в обмен на бандитов, убивших журналиста
Джемилев отметил, что все подумали, что Путин пошел на гуманный шаг, а оказалось, что он выдал Умерова и Чийгоза в обмен на двух убийц журналиста.
Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев отмечает, что пока Крым оккупирован Россией, права людей там невозможно защитить.
Читайте такжеУмеров заявил, что в Кремле отказались показать указ о его освобожденииКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга на тему направления прокурору Международного уголовного суда первых информационных сообщений о нарушении прав собственности в оккупированном Крыму и принудительном перемещении граждан Украины с полуострова.
Говоря о возможных формах защиты прав людей в оккупированном Россией Крыму, Джемилев отметил, что "это невозможно". "Пока там существует оккупация, никакие меры не могут защитить права людей", - считает депутат.
Он напомнил, что Россия не позволяет представителям независимых международных организаций посещать оккупированный Крым, а позволяет лишь тем, с кем есть договоренность, что они напишут нужное для России заключение.
"Не разрешает постоянное пребывание там офисов международных организаций, в том числе, Верховного комиссариата по делам национальных меньшинств ОБСЕ. И если пропускает какие-то делегации, то только в нарушение украинского законодательства, то есть, через Москву", - сказал парламентарий.
Также, говоря об освобождении заместителей председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, Джемилев напомнил, что "было много разговоров, что якобы будет начинаться какая-то либерализация, Путин сделал гуманный шаг".
"А на самом деле, оказалось совершенно другое: этих людей Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) обменял на двух бандитов, которые убили редактора сайта "Кавказ-центр", - сказал депутат и добавил, что через несколько дней после этого были арестованы еще четверо крымских татар.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на территории полуострова.
27 сентября суд аннексированного Крыма признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России, приговорил его к двум годам колонии-поселения и запретил на два года заниматься общественной деятельностью.
25 октября Россия выдала Чийгоза и Умерова турецкой стороне, 27 октября их доставили в Украину.
По информации телеканала Haberturk, который ссылается на судебные документы, турецкое правительство обменяло Умерова и Чийгоза на двух граждан России.
В частности, Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года по обвинению в планировании убийств чеченских диссидентов. По данным канала, прокурор обратился в стамбульский суд с просьбой освободить двух российских агентов в рамках принятого в августе указа, который дает президенту право обменивать или выдавать другим странам иностранных граждан, заключенных в турецких тюрьмах.
Администратор сайта "Кавказ-центр" Абдулвахид Эдильгериев был расстрелян 1 ноября 2015 года в Стамбуле.