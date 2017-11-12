Эрдоган может поспособствовать освобождению из плена РФ Сенцова

Президент Турции Реджеп Эрдоган может поспособствовать освобождению из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова. Этот вопрос обсуждался турецким президентом и представителями Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым в Турции, сообщает "Радио Свобода".

"Мы выразили президенту Турции свою благодарность и попросили продолжать заниматься этими вопросами (освобождением граждан Украины из плена, - ред.). В первую очередь, эти сорок с лишним человек, которые считаются политическими заключенными или заложниками России. И как приоритет среди них мы с Ахтемом обозначили Олега Сенцова. Это тоже было принято. Больше мы ни о чем не говорили", - сказала Ильми Умеров.

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Напомним, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.