Турция обменяла Чийгоза и Умерова на российских агентов - СМИ

Турецкое правительство обменяло двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, которых обвиняют в шпионаже.

Об этом в среду, 29 ноября, сообщил турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на судебные документы, передает Deutsche Welle.

Россияне Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года.

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Их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов и до недавнего времени держали под стражей в Турции.

Напомним, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.