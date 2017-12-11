Турчинов в марте 2014-го давал устное распоряжение военным применять оружие в Крыму — Яценюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, находясь в марте 2014 года на посту исполняющего обязанности президента давал устное распоряжение военным применять оружие для защиты военных объектов в Крыму.

Об этом во время рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича сказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, который находится на суде в качестве свидетеля, пишет Громадське.

Он сообщил, что в марте 2014 года лично присутствовал на совещании, на котором Турчинов дал указание осуществлять защиту объектов в Крыму.

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«(Распоряжение) ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для их защиты», — сказал Яценюк.

Данный приказ был дан военным Национальной гвардии, Военно-морских сил и Воздушных сил.

Яценюк также подчеркнул, что Янукович не обжаловал в суде свое отстранение от власти в феврале 2014 года, а значит, признал его законность.

Яценюк также рассказал, что последний раз общался с Виктором Януковичем 22 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о госизмене Виктора Януковича, 11 декабря планирует заслушать в качестве свидетелей главу МВД Украины Арсена Авакова и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Напомним, 7 декабря Оболонский суд Киева принял решение о вызове на допрос президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц в качестве свидетелей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Речь шла также о секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера парламента Андрея Парубия, главу МВД Арсена Авакова и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Президент-беглец обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины, установленного Конституцией и ведении агрессивной войны.

По этим статьям бывшему президенту грозит до 15 лет заключения.

Летом этого года адвокат Януковича заявил, что экс-президент подал в ГПУ заявление о государственном перевороте.