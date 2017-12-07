На суде по госизмене Януковича предлагают допросить более 100 топ-чиновников: среди них Турчинов и Аваков

Прокурор Руслан Кравченко в ходатайстве о допросе свидетелей стороны обвинения в уголовном производстве о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены настаивает на вызове ряда высокопоставленных лиц, среди которых секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство прокурор огласил на заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело.

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В целом прокурор назвал более 100 фамилий.

Среди них Аваков, народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народный депутат Юрий Мамчур, который во время захвата Россией Крыма был командиром украинских военных летчиков в аэропорту «Бельбек».

Кроме того, прокуратура хочет пригласить в суд бывшего министра внутренних дел при Януковиче Анатолия Могилева (при аннексии Крыма он занимал должность председателя Совета министров АРК).

Также прокуроры просят вызвать в суд экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, вице-премьер-министра при Януковиче Владимира Семиноженко, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха, Турчинова, который после побега Януковича исполнял обязанности президента, а также бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией, в ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.