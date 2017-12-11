Яценюк в суде рассказал о последней беседе с Януковичем

В понедельник, 11 декабря, в Оболонском районном суде проходит заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Для показов в суд вызвали Арсения Яценюка.

Он рассказал, что в последний раз с Януковичем общался 22 февраля 2014 года. Это был телефонный разговор, передает 24 канал.

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"Это был телефонный звонок. Осуществлялся из помещения председателя Верховной Рады. С мобильного телефона. Это был мобильный телефон кого-то из членов "Партии регионов". Тогда лично разговаривал с Виктором Януковичем по поводу его дальнейших действий по поводу кризиса", — рассказал Арсений Яценюк.

При этом на уточняющий вопрос, не пытался ли с ним Виктор Янукович пообщаться позже, Арсений Яценюк заверил, что разговор 22 февраля был последним между ними.