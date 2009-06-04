Иностранная пресса: альянс ПР и БЮТ подорвет основы демократии

Иностранные СМИ считают, что альянс Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко подорвет основы демократии в Украине

Такая позиция относительно текущей внутриполитической ситуации в Украине прослеживается в ряде западных медиа, подборку которых опубликовала «Газета по-киевски» (№ 101 за 4 июня 2009 года).

Канадское издание Сyberpresse считает, что «в Украину возвращается беззаконие».

«Слияние двух партий в коалицию может означать большую встряску для политической ситуации в этой стране, которая и так выглядит достаточно хаотической. Президент ЮЩЕНКО назвал подобные планы «конституционным переворотом», а политологи и медиа говорят, что такой альянс подорвет основы демократии и отбросит Украину в 2004 год – в беззаконие, существовавшее до Оранжевой революции», - отмечает издание.

По мнению главы представительства Фонда Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, которого цитирует «Немецкая волна», написанные за закрытыми дверьми в узком кругу изменения не принесут Украине политической стабильности.

«Также и широкая коалиция без экономической программы действий, сформированная только для перераспределения власти, не поможет преодолеть кризис. Не стоит формировать новую коалицию, имея страх перед выборами. Собственных граждан не надо бояться – нужно покориться их решению», - убежден Н.ЛАНГЕ.

Business New Europe (Евросоюз) называет возможный сценарий развития политической ситуации в Украине «попыткой удержать слабеющую власть».

«Изменения в Конституцию выглядят как лихорадочная попытка удержать слабеющую власть, уже не говоря о том, что союз с Партией регионов сильно ударит по рейтингу Юлии ТИМОШЕНКО в Западной Украине. За последние 20 месяцев две самые большие фракции пытались создать что-то вроде правящей коалиции четыре раза, но все время спотыкались на моменте конституционной реформы», - констатирует европейское издание.

Польское издание Gazeta.pl среди причин создания широкой коалиции отмечает отсутствие у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО спонсоров на президентскую избирательную кампанию.

«ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ опасаются поражения на приближающихся президентских выборах. Возможно, их опасения вызваны тем, что и глава правительства, и лидер оппозиции не имеют спонсоров на избирательную кампанию. Еще одна проблема ТИМОШЕНКО – в падении рейтинга из-за продолжающегося экономического кризиса в Украине», - пишет Gazeta.pl.