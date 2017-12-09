Запас доброжелательности Запада к Украине исчерпан непрофессионализмом, жадностью и междоусобицами элиты - западные эксперты

Если дело против экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили развалится, власти Украины потеряют доверие и внутри страны и за рубежом, а страну ждут досрочные выборы. Об этом в комментарии Голосу Америки заявил Адриан Каратницкий, эксперт аналитического центра Atlantic Council.

Читайте такжеВ задержании Саакашвили принимали участие Аброськин и Кулик - СМИ"Если выдвинутые против Саакашвили обвинения правдивы, это будет означать печальное завершение стремительной карьеры Михеила Саакашвили. Если же дело развалится, это ускорит проведение новых парламентских выборов, поскольку действующая власть потеряет доверие и внутри страны и за рубежом. Лишь об одном можно говорить точно - Саакашвили виноват в том, что избежал ареста. Это незначительное преступление, но общество, которое стремится к верховенству права не может его игнорировать", - заявил Каратницкий.

Задержание, которое произошло вечером 8 декабря, прокомментировала и исследователь аналитического центра Hudson Institute Анна Тобурн. "Саакашвили очевидно является раздражителем для правительства в преддверии выборов. Но, если обвинения против него являются несерьезными, политически мотивованными и нечеткими, правительство рискует опозориться так же, как и правительство Януковича с политическим заключением Тимошенко", - отметила Тобурн на своей странице в "Твиттере"

"Вместо борьбы с преступностью и коррупцией, Луценко борется с активистами-антикоррупционерами и должностными лицами-антикоррупционерами. Печально!", - написал в "Твиттере" экономист Андерс Аслунд.

Михаил Боцюркив, аналитик-международник, бывший представитель ОБСЕ отметил, что именно риторика Саакашвили может стать "спичкой, которая разожжет готовые к вспышке эмоции рядовых украинцев".

"Учитывая крайние меры, которые имели место в течение недели - похоже, что Украина приблизилась к опасному поворотному пункту. Победы и радость Майдана омрачены мощными, коррумпированными силами, а Порошенко проявил слабость. Теперь для многих он больше не радикал, который обещал проведение реформ, а член давосской элиты и фигурант "Панамских" и "Райских" бумаг", - раскритиковал Порошенко Боцюркив.

"Чрезвычайный запас доброжелательности в отношении Украины со стороны западных союзников исчерпан непрофессионализмом, жадностью и междоусобицами элиты. Следите за тем, что происходит. Риторика дискредитированного экс-президента Грузии станет спичкой, которая разожжет готовые к вспышке эмоции рядовых украинцев, которые устали от провалов в борьбе с коррупцией и ожиданий реформ", - считает эксперт.

По мнению эксперта, арест сегодня лишь разожжет пламя недовольства. "Действительно - настало время Западу занять принципиальную позицию в отношении президента Петра Порошенко, главы правительства и других лиц, которые имеют возможность вернуть Украину на правильный курс. Они должны осознать, что время не на их стороне и что немало молодых украинцев голосуют "ногами" и просто покидают страну", - отметил Боцюркив.

Комментаторы на Западе обратили внимание и на чисто технический аспект задержания, а именно - необходимость символического "реванша" для украинских силовиков, которые уже много раз не могли помешать Саакашвили и его сторонникам.

"Хотя сага Саакашвили только начинается, для украинских правоохранителей не было ничего важнее, чем доказать собственную компетентность после первой провальной попытки задержания", - пишет в "Твиттере" политолог Эндрю Боуэн.

"Саакашвили не пользуется поддержкой в Украине, но цирк будет продолжаться долго. #babymaidan ", - прокомментировал задержание Саакашвили Балаш Ярабик, аналитик Carnegie Endowment for International Peace.

Ситуацию комментируют и западные журналисты.

"Я не друг "Миши Гевары", странствующего революционера-профессионала. Но я думаю, что проблема началась, когда Порошенко лишил Саакашвили гражданства только за то, что он открыто критиковал вопиющую коррупцию вокруг президента", - пишет в "Твиттере" Конрад Шуллер, журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С украинским уровнем правосудия, мы никогда не узнаем, виноват Саакашвили, или нет. Но, президент Порошенко, мы знаем одно: долгий упадок вашего предшественника Януковича начался с сомнительных арестов", - также отметил Шуллер.