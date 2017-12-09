Никакие изменения в языковую статью закона об образовании вноситься не будут - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что никакие изменения в языковую статью закона об образовании вноситься не будут. Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом он сказал на конференции ко Дню местного самоуправления во Львовской области.

Читайте такжеВенгрия отреагировала на выводы Венецианской комиссии по украинскому закону об образованииПо его словам, положения седьмой статьи закона об образовании стали предметом дискуссии не только в Украине, но и в международном сообществе.

Глава украинского парламента сообщил, что беседовал с представителями Венецианской комиссии.

«И было согласовано, что седьмая статья закона «Об образовании» меняться не будет. Она останется в принятой редакции», - подчеркнул он.

Председатель парламента напомнил, что перед принятием закона «Об образовании» проходили круглые столы, участники которых не могли прийти к общему мнению, «поэтому при рассмотрении «закона об образовании» им была создана рабочая группа, благодаря чему смогли выйти на компромиссную формулировку, которая с одной стороны, защищает язык национальных меньшинств, а с другой - делает обязательным условием для всех изучение государственного языка».

Парубий считает, что для Верховной Рады нынешнего созыва вопрос национальной идентичности, исторической памяти стал одной из ключевых задач, в том числе и для него как председателя парламента.

Парубий подчеркнул, что «когда мы говорим о войне с российской империей, то понимаем, что война сначала идет за умы и души людей, а потом идут танки». «И если мы не сможем одержать победу за сердца и души наших людей, нам будет очень трудно победить в войне», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положения языковой статьи.

Также Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.