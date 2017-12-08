Венгрия отреагировала на выводы Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании

Украина должна имплементировать все замечания Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) к языковой норме своего закона об образовании, заявляет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает радио Свобода.

Читайте такжеВ МОН рассказали о победном для Украины выводе Венецианской комиссии по закону об образовании«Те права, которые уже имеют национальные меньшинства не могут быть отобраны. Это принципиальный и фундаментальный вопрос, предусмотренный конвенциями ООН и Совета Европы, а также заключительным заявлением саммита «Восточного партнерства». Во-вторых, мы можем быть довольны чем угодно, что связано с законом об образовании, но только в случае, если этим довольно и венгерское нацменьшинство. Я сказал премьер-министру Гройсману, что, если вы делаете такие фундаментальные изменения в законе, которые могут иметь влияние на меньшинства, то вы предварительно должны провести все необходимы серьезные консультации, чего сделано не было. И в-третьих, Украина должна полностью имплементировать все замечания и мнения Венецианской комиссии, что, как я понял, Украина намерена сделать», – заявил Сийяртопосле встречи с представителями Украины на заседании Совета ассоциации в Брюсселе.

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продолжить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон «Об образовании» определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

Минобразования соглашается, что с педагогической точки зрения продление переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Комиссия также отмечает, что Украина имеет «максимально широко использовать возможности п. 4 ст. 7 закона об образовании, который предусматривает, что в учреждениях образования могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или более языками – государственным языком, английским языком, другими официальными языками Евросоюза. В Минобразования заявили, что планируют придерживаться этой рекомендации.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября. Норма закона относительно языка образования, государственного, вызвала критику в некоторых странах.

Переходные положения закона предусматривают: «лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке».

Ст. 7 закона «Об образовании» (о том, что языком образования является государственный, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность, направили на рассмотрение Венецианской комиссии.