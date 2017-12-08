В МОН рассказали о победном для Украины выводе Венецианской комиссии по закону об образовании

В Министерстве образования и науки Украины назвали заключение Венецианской комиссии (ВК, Комиссия) относительно языковой статьи Закона «Об образовании» сбалансированным и конструктивным.

Как говорится в заявлении ведомства на его официальном сайте, решение ВК может способствовать детализации ст.7 в Законе «О общем среднем образовании», а также вывод «соглашается с рекомендацией об удлинении переходного срока для имплементации».

«МОН приветствует последовательную позицию Комиссии в вопросе места и роли государственного языка в образовательном процессе. Определяющая роль государственного языка не может подвергаться сомнению и полностью соответствует всем международно-правовым инструментам международных и региональных организаций. Мы благодарны Венецианской комиссии за подтверждение этой позиции», – говорится в заявлении.

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Минобразования подчеркивает, что главный тезис вывода заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в Законе «Об общем среднем образовании». «Мы вполне согласны с этим утверждением. Совместно с национальными общинами МОН будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель – обеспечить достаточный уровень владения как государственным, так и родным языком», – пояснили в министерстве.

Ведомство выразило признательность Комиссии за принятие аргументации украинской стороны «относительно упреков, будто языковая статья Закона «Об образовании» сужает права представителей национальных меньшинств».

«ВК подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины. Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. А значит, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны», – отметили в пресс-службе.

Сообщается, что одна из важных рекомендаций Комиссии – удлинить переходный период для имплементации статьи. «Так, сейчас Закон «Об образовании» указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году. Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продление переходного периода является обоснованным и полностью поддержит эту рекомендацию. Комиссия также подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что МОН планирует сделать», – отмечается в заявлении.

МОН подчеркивает, что Венецианская комиссия приняла значительное количество замечаний украинской стороны, «а наш запрос на подготовку анализа украинского законодательства на его соответствие существующим международно-правовым стандартам был обработан в сжатые сроки».

«Украина готова и в дальнейшем сотрудничать с соответствующими экспертными органами Совета Европы для развития законодательной базы в сфере обеспечения прав национальных меньшинств. Кроме того, Украина призывает партнеров-соседей к конструктивному диалогу», – добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что Венецианская комиссия отклонит ключевое требование Будапешта относительно украинского закона об образовании и в целом поддержит Украину.