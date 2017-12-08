Президент Литвы назвала дело Саакашвили внутренним вопросом Украины

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что дело бывшего председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили является внутренним вопросом Украины.

Об этом она сказала в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Это внутренний вопрос Украины, и мы не вмешиваемся и не комментируем его", - сказала Грибаускайте.

Читайте такжеСаакашвили покинул палаточный городок (видео)

Порошенко согласился с Грибаускайте, заявив, что возникшая вокруг Саакашвили ситуация не стоит международного внимания.

"Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания", - отметил Порошенко.

"Мы должны обеспечить абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный эффективный беспристрастный суд. Это то, что мы имеем гарантировать, как независимое государство", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.