Депутат говорит, что Порошенко лично просил снять Соболева с должности главы антикоррупционного комитета (видео)

Президент Украины Петр Порошенко лично просил снять депутата Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, передает ТСН.

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"Петр Алексеевич Порошенко, по моей информации (я достоверно это знаю), лично просил и партнеров по коалиции, и депутатов "Оппозиционного блока" снять Егора Соболева", - сказал он.

Также Найем утверждает, что Порошенко предлагал Соболеву назначить лояльного президенту аудитора НАБУ, но Соболев отказал в этом.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Решение поддержали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале. При этом Соболев останется членом комитета.