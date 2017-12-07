В Кремле заявили, что не будут оспаривать решение суда в Гааге из-за непризнания его решений

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, поэтому не будет оспаривать его решения.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия как-то оспаривать решение МУС, где установлены факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации на Донбассе.

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«Россия в данном случае не признает юрисдикцию МУС, поэтому нам нечего оспаривать», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, прокурором Гаагского суда были зафиксированы два периода особенно ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе: в Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево с января по февраль 2015 года.

В частности, прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации.

Согласно сообщению, предварительным расследованием установлено, что вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" "достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта". В то же время сообщается о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.

"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт ", - говорится в докладе.