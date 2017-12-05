Прокуратура суда в Гааге зафиксировала 1,2 тысячи возможных преступлений с 2014 года на Донбассе

Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) зафиксировала более 1,2 тысячи фактов вероятного совершения преступлений на Донбассе. Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокуратуры МУС, передает DW.

"В контексте событий на Востоке Украины канцелярией прокурора зафиксировано более 1 200 случаев возможного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года", - говорится в документе. МКС отмечает, что во время конфликта погибло около 10 225 человек, было ранено - 24 541. В частности, в период с апреля 2014 по август 2017 года были убиты не менее чем 2 505 гражданских лиц.

Канцелярия прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Россия осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на Востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать данный вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и антиправительственными вооруженными группами, как международный конфликт.

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В отчете отмечается, что факт существования "единого международного вооруженного конфликта на Востоке Украины" допускает применение относительно соответствующего периода статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера. Прокуратура МУС продолжает определение ключевых характеристик конфликта и вероятных действий сторон конфликта, в том числе территорий, которые больше всего затронул конфликт, временных рамок, типичных жертв, а также количества убитых и раненых.

Ранее сообщалось, что международный уголовный суд в Гааге сможет рассматривать вопрос об аннексии Крыма Россией в случае внесения соответствующей поправки к Римскому статуту.